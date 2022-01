Semje om ein avtale mellom TV 2 og Telenor

innenriks

Etter ein halvannan månad med forhandlingar har TV 2 og Telenor vorte samde om ein ny, langsiktig samarbeidsavtale, fortel nyheitskanalen fredag kveld.

Den nye avtalen gir Telenor-kundane tilgang til alle kanalane til TV 2 med nyheiter, sport, underhaldning, drama og andre TV- program. Kundane får også i løpet av året tilgang til strøymetenesta TV 2 Play som ein del av TV-pakken. Då får dei kjende program som «The Voice» og «Hver gang vi møtes» tilbake på skjermen.

– Vi er glade for å ha vorte samde med Telenor om ein langsiktig og framtidsretta samarbeidsavtale. No kan vi endeleg ønskje sjåarane velkommen tilbake og ikkje minst takke for tolmodet, som har vorte sett på prøve, seier Olav T. Sandnes, sjefredaktør og administrerande direktør i TV 2.

Telenor meiner avtalen skal sikre betre kvalitet på det som sjåarane får servert, med vekt på norskprodusert innhald.

– Vi gjekk til forhandlingar med ønske om eit langsiktig samarbeid med TV 2, der vi investerer meir i norsk kvalitetsinnhald og skaper eit endå betre TV-produkt for kundane våre. Desse ambisjonane blir varetekne i den nye avtalen, seier leiar for TV og breiband Camilla Amundsen hos Telenor.