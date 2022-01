Afghansk kvinneaktivist forsvarer Taliban-samtalane: – Ver så snill, gi dialogen ein sjanse

innenriks

Fleire sentrale menneskerettsaktivistar, blant dei Seraj, hadde lange møte med Taliban på konferansehotellet Soria Moria i Oslo søndag.

Måndag klokka 8 møtte dei spesialutsendingane frå vestlege land for å gi innspela sine til dei. Dei vestlege representantane starta deretter møta sine med Taliban klokka 10.

– Det er ingen resultat enno. Men vi snakka. Vi fekk sagt kva vi treng, og kva vi meiner bør gjerast. Dei anerkjende oss, og dei høyrde oss, seier Seraj til norsk presse på hotellet.

Seraj representerer Afghan Women's Network og blir rekna som ein av dei leiande kvinneaktivistane i Afghanistan.

– Gi oss ein sjanse

Både i Noreg og i Afghanistan har det vore sterke reaksjonar på at Taliban har vorte henta til Oslo.

Men Seraj tek til motmæle.

– Ver så snill, gi oss ein sjanse. Det er 36 millionar menneske i Afghanistan. Vi kan ikkje la dei døy der, og vi kan ikkje hente dei ut. Det er realiteten. Vi må bu der. Og då må vi finne ein måte å kunne bu der som menneske, seier ho.

– Trur du noko vil komme ut av samtalane?

– Ja. Eg veit ikkje kva, men eg er håpefull. Eg håpar på ei eller anna forståing for kvarandre, seier Seraj, som trur samtalane vil bevege Taliban i rett retning.

– Ja, det trur eg oppriktig, seier ho.

Kritikk

I Afghanistan rettar fleire kvinneaktivistar derimot krass kritikk mot Noreg for å ha invitert Taliban til Oslo.

–Eg er lei meg for at eit land som Noreg organiserer dette møtet, set seg ned med terroristar og inngår avtalar, seier Wahida Amiri, ein aktivist som jamleg har demonstrert i hovudstaden Kabul etter at Taliban tok makta igjen.

– Det gjer meg veldig trist. Skam på verda for å godta dette og opne døra for Taliban, seier ho til nyheitsbyrået AFP.

Ein aktivist frå byen Bamiyan støttar kritikken.

– Noreg har invitert kriminelle og terroristar som ikkje har nokon respekt for kvinners rettar og menneskerettar, seier aktivisten, som uttaler seg til AFP på vilkår av anonymitet.

Forsvinningar

På møta i Oslo har òg situasjonen til to kvinneaktivistar, Zaryabi Paryani og Parwana Ibrahimkhel, stått høgt på dagsordenen.

Dei to skal i førre veke ha vorte arresterte etter å ha delteke i ein demonstrasjon. Ingen har sett dei sidan.

Søndag nekta Taliban for å ha noko med saka å gjere, men Seraj stoler ikkje på dei.

– Naturlegvis ikkje. Eg veit at dei har dei. Dei må bli lauslatne omgåande. Vi kan ikkje ha det sånn at dei sender kvinner og jenter i fengsel og deretter snur seg og seier at dei vil snakke med oss.

– Dersom dei held fram med dette, vil tilliten bli knust. Dette er eit krigsbrotsverk, seier Seraj.

Nektar ikkje for

Måndag nekta ikkje Taliban lenger for saka, men stadfestar heller ikkje direkte at dei to har vorte fengsla.

– Som stat har vi rett til å fengsle og stille spørsmål til dei som har gjort lovbrot. Spesielt folk som spreier propaganda, svarte Afghanistans utanriksminister Amir Khan Muttaqi på spørsmål frå pressen om dei to kvinnene.

– Det er ikkje slik at eit land med fleire millionar innbyggjarar ikkje fengslar eller arresterer folk. Slik fungerer lovene, nokre blir fengsla, og nokre blir lauslatne, sa han ifølgje TV 2.

Vil ikkje trekkje seg ut

Sjølv veit ikkje Seraj om ho vil vere trygg etter møta på Soria Moria.

– Det verste scenarioet er at når eg kjem heim, så skyt dei meg, seier Seraj, men tek brodden av utsegna med ein liten latter.

Men ho har ingen planar om å trekkje seg ut av prosessen.

– Eg trur på dialog. Eg vil halde fram kommunikasjonen. Viss ikkje eg sit der og snakkar, kven skal då gjere det?

