Bondelaget seier nei til tilleggsforhandlingar

Bakgrunnen for brevet er kostnadsaukane i jordbruket, særleg på straum og kunstgjødsel, gjennom vinteren.

Leiar Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og småbrukarlag er skuffa over at Bondelaget ikkje vil vere med.

- Vi meiner tilleggsforhandlingane, risikoavlastinga vår i hovudavtalen, er det beste alternativet for at jordbruket saman med staten kan finne løysingar i ein så spesiell situasjon som vi har no, seier ho i ei pressemelding.

– Slit med å betale rekningane

Frykta hos Småbrukarlaget har vore at viss ikkje desse kostnadene blir forhandla om før i dei ordinære forhandlingane, så vil ikkje kompensasjon komme før i februar 2023.

– Vi får alvorlege bekymringsmeldingar frå heile landet. Bøndene slit med å betale rekningane. Tilleggsforhandlingar hadde vore den beste løysinga for å takle kostnadsveksten no. Då kunne vi sett på jordbruket i sin heilskap og mellom anna inkludert prisar, seier Hoff.

Bondelaget svarer med at det er dei effektive og målretta ordningane som har vist seg avgjerande for situasjonen landbruket og bonden står i.

– Vi ønskjer ikkje å setje i gang ein brei prosess med tilleggsforhandlingar no. No vil Bondelaget bruke all kraft for å få best mogleg resultat for bonden i jordbruksforhandlingane i vår, seier leiar Bjørn Gimming.

– Kritisk for våronna

Bondelaget viser til at den kraftige prisauken på gjødsel sidan tilleggsforhandlingane i haust, har gjort at nesten 30 prosent av norske bønder enno ikkje har kjøpt inn. Tilgang på gjødsel er det mest kritiske før våronna, understrekar Gimming.

– Sannsynet er stor for at bønder som enno ikkje har kjøpt gjødsel, vurderer å redusere gjødselbruken. Det kan gi lågare norsk matproduksjon, og det vil vi unngå. Vi treng målretta tiltak for å unngå det, og vil ha Småbrukarlaget og Landbruksdepartementet med på det, seier han.

Også Hoff er bekymra over prisveksten på gjødsel.

– Mange bønder står no i ein situasjon der dei ikkje har råd til å kjøpe inn, eller der mengda gjødsel må reduserast drastisk. Det vil gå ut over sjølforsyninga vår, seier ho.

