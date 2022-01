innenriks

E6 er framleis stengd like sør for Skibotn i Nord-Troms etter at eit snøskred gjekk over vegen natt til søndag. Statens vegvesen forventar å kunne opne vegen måndag klokka 16.

På grunn av snøskredfare har òg E6 over Kvænangsfjellet vore stengd sidan søndag kveld.

Ein køyretur frå Tromsø til Alta blir dermed meir enn dobbelt så lang som vanleg, og går gjennom Finland og Sverige, via Narvik.

Øydelagt bygg og kunst

Natt til måndag måtte ein familie på fire evakuerast frå bustaden sin i Harstad etter at eit fjøstak vart teke av vinden og blåste inn i bustaden. Brannvesenet henta familien ut frå kjellaren dei hadde søkt tilflukt i.

– Då vi kom, var det nesten flaum på staden. Det var masse vatn, og det blåste sånn at vi hadde problem med å stå på beina, sa innsatsleiar Kjersti Synnøve Steinheim i Troms politidistrikt til NRK.

Søndag kveld vart òg eit 7 meter høgt kunstverk ved flyplassen i Tromsø knust av uvêret, skriv kanalen. Verket var forma som ein fiskehjell, og kunstnar Inghild Karlsen brukte 15 år på å lage det.

Kan komme fleire skred

Fleire stader i Troms og Finnmark er det meldt om stor fare for snøskred, og ifølgje snøskredvarslinga kan det gå fleire naturleg utløyste skred i regionen.

– Natt til måndag var det ein vêrtopp, og utover dagen vil skredfaren vere minkande, seier vaktleiar Håvard Toft Larsen i snøskredvarslinga til NTB.

Det er fordi snødekket, ifølgje Larsen, har frose til på grunn av lågare temperaturar og dermed vorte meir stabilt.

– Sjølv om vi trur snøskredfaren har vore på sitt største, kan vi ikkje sjå bort frå at det kan gå store skred enkelte stader i døgnet som kjem, seier Larsen.

Statsmeterolog Pernille Borander seier til NRK at den verste vinden i nord er i vente.

– Det ser ikkje ut som nokon blir skåna, med mindre ein ligg i le for sørvesten. Det kan bli ganske mykje kast i vinden over fjella. Det blir ganske ufyseleg vêr i kveld og i natt for heile Troms, seier ho.

