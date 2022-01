Eriksen Søreide: – Heilt nødvendig å snakke med Taliban

innenriks

Ho viser til den veksande svoltkatastrofen i Afghanistan, der rundt 23 millionar menneske, over halvparten av befolkninga, har akutt behov for nødhjelp.

– Det er Taliban som kontrollerer kva organisasjonar som får komme inn med hjelp til sivilbefolkninga, kor dei får operere og under kva føresetnader, og derfor er det heilt nødvendig for det internasjonale samfunnet å ha samtalar med Taliban, skriv Eriksen Søreide i ei pressemelding.

– Høgre oppfattar at det er USA og EU som står i spissen for samtalane som no går føre seg i Noreg, og at formålet er å leggje press på Taliban, stille krav og ansvarleggjere dei, mellom anna knytt til menneskerettar og jenters skulegang, skriv ho.

