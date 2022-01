Flypassasjeravgifta blir utsett til sommaren

innenriks

Partia vart samde om koronakrisepakken før helga og ho blir behandla i Stortinget måndag.

– Dette er ein bransje som har fått det veldig krevjande med restriksjonane og reiseavgrensingane. Regjeringa ønskjer å stille opp for luftfarten og alle dei som jobbar i han, og dette avgiftsfritaket vil gjere det litt mindre vanskeleg for dei i tida som kjem, seier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i ein e-post til NTB.

SV ønskte i utgangspunktet å gjeninnføre flypassasjeravgifta som planlagt, men i forhandlingane vart det semje om at dette blir utsett til 1. juli. Endringa har tilbakeverkande kraft, slik at flyselskapa heller ikkje betaler avgift for flygingar i perioden frå 1. januar og framover heller.

Det er berekna at utsetjinga kostar staten 880 millionar kroner.

