Høgre vil ha sommarskule inn i krisepakkane

innenriks

– I snart to år har pandemien ramma barn og unge hardt. Heimeskule og karantene har ført til at mange har mista alt for mange faglege og sosiale møteplassar. Derfor er det uforståeleg for meg at regjeringspartia og SV gløymer skuleelevane og behovet for målretta pengar til tiltak for å ta igjen tapt læring, seier Høgres nestleiar og skulepolitiske talsperson Jan Tore Sanner til NTB.

Stortinget behandla måndag den siste krisepakken til regjeringa, som regjeringa har sikra fleirtal for etter forhandlingar med SV. Totalt bruker dei 21,8 milliardar kroner til koronatiltak og straumstøtte.

Av desse vil Høgre omprioritere på 480 millionar kroner og bruke 340 til sommarskule og tiltak for å ta igjen tapt læring for elevane.

– Skule-Noreg har lagt ned ein kjempejobb under pandemien, men vi veit at dei fleste elevane lærer mindre på heimeskule. Mange vil sitje igjen med store kunnskapshol. Det kan vi ikkje akseptere. Derfor foreslår vi å bruke pengar på å tette desse hola, seier Sanner.

Pengane vil han ta frå dei 1,48 milliardar kronene regjeringa har sett av til kompensasjon til fylka for inntektssvikt i kollektivtrafikken fram til 1. april 2022.

Høgre vil behalde 1 milliard kroner til dette, og flytte på resten av pengane.

– Høgre i regjering brukte 500 millionar til å ta igjen tapt læring gjennom eit sommarskuletilbod i fjor. Tilbodet vart kjempepopulært og 228 kommunar søkte om tilskot til å arrangere sommarskule, seier Sanner.

(©NPK)