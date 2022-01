Koronakommisjonen skal ikkje granske Støre-regjeringa

innenriks

Kommisjonen har bestemt seg for å setje ein frist for arbeidet sitt 31. oktober 2021. Det som har skjedd etter denne datoen, blir ikkje ein del av granskinga, melder Aftenposten.

– Vi sette denne datoen på eige initiativ. Kommisjonen bestemde seg relativt tidleg for at vi måtte setje eit fast tidspunkt for kva tiltak vi skulle granske, seier Egil Matsen.

Matsen overtok som leiar av Koronakommisjonen etter at professor emeritus Stener Kvinnsland trekte seg i fjor.

Allereie i juni vedtok kommisjonen å setje strek 31. oktober, ifølgje Matsen. Dette vart gjort utan å informere regjeringa.

– Det er mykje arbeid bak kvart av temaa vi granskar. Derfor fann vi ut at det var rett å setje ein frist framfor å springe etter nye tiltak som kjem, påpeikar Matsen, som seier dei nyleg informerte regjeringa om avgjerda.

– Eg og sekretariatsleiar hadde eit kort møte med statsministeren tidleg i januar. Mitt råd til statsministeren var å halde på tidsplanen, seier Matsen.

Jonas Gahr Støre stadfestar at han, justisministeren og helseministeren vart orientert i januar.

– Dette er altså ikkje ei avgjerd som regjeringa har vore inne i, og den vart teken før vi tiltredde, skriv Støre i ein e-post til Aftenposten.

