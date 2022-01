Listhaug ut mot Søreides Taliban-kritikk: – Holt

innenriks

Listhaug viser til at Søreide, som leier Den utvida utanriks- og forsvarskomiteen (DUUFK), vart varsla om Taliban-besøket på førehand av regjeringa.

– Vi synest det er holt at ho kritiserer regjeringa for å ikkje informere DUUFK all den tid ho sjølv har hatt moglegheita til å kalle saman komiteen. Dette gir § 16 i Stortingets forretningsorden henne moglegheit til som leiaren av komiteen, når ho meiner det er nødvendig. Det er oppsiktsvekkjande at ho lét vere å gjere det basert på det ho no seier, seier Listhaug i ein e-post til NTB.

Søreide kritiserte måndag regjeringa for å ikkje varsle DUUFK godt nok om møta med Taliban i Noreg.

– DUUFK vart ikkje informert i forkant av møta med Taliban. Som komiteleiar fekk eg eit kort varsel frå utanriksministeren om at møta skulle haldast, men det vart ikkje gitt informasjon om delegasjon eller anna opplegg, seier Søreide til NRK.

Listhaug kallar Søreides kritikk ein avleiingsmanøver.

– Kritikken av regjeringa ser ut som ein avleiingsmanøver sidan Høgre ser ut til å støtte Ap og Sp-regjeringa fullt ut i avgjerda deira og å invitere Taliban til Noreg. Som leiaren av komiteen burde ho på sjølvstendig grunnlag sørgt for å leggje til rette for at alle partia kunne få informasjon slik at ein ikkje måtte lese om ei så viktig utanrikspolitisk sak i media, seier Listhaug.

NTB har vore i kontakt med Høgre. Dei avslo å svare på Listhaugs kritikk.

