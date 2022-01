Per Olaf Lundteigen: – Sp vil slutte å vere dørmatte for AP-leiinga

innenriks

– Dette kjem til å gå bra. Buskerud, Akershus og Østfold vil bli retta opp igjen. Ap kjem til å stå ved avtalen. Aps leiing veit kva som blir konsekvensane viss dette ikkje skjer, seier Lundteigen til Klassekampen.

Han seier vidare at han ikkje vil utdjupe saka utover dette, men før stortingsvalet i fjor haust sa Lundteigen at det var uaktuelt for Sp å sitje i ei regjering som ikkje forplikta seg til å oppløyse Viken.

– Sp vil slutte å vere dørmatte for Aps leiing. Noko meir kjem eg ikkje til å seie, seier Lundteigen.

Senterpartiet og Arbeidarpartiet var før valet samde om å oppløyse storfylket, og la Buskerud, Østfold og Akershus stå opp igjen, men representantskapet i Akershus Ap har vedteke at dei ønskjer å halde oppe Viken, medan Buskerud Ap og Østfold Ap framleis ønskjer å oppløyse fylket.

Eit samarbeidsutval for dei tre partilaga skal komme med innstillinga si 31. januar. Saka blir avgjort på eit fellesmøte i Ap i Viken 5. februar.

(©NPK)