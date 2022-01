Politiet: Saka om pengefunnet i Mossemarka er oppklart

innenriks

Etterforskinga og tips frå publikum førte politiet til ei gammal sak om omsetning av ei stor mengde narkotika, skriv Aust politidistrikt i ei pressemelding.

– Tipset gjekk ut på at ein namngitt person hadde gøymt pengane i skogen, og at pengane skulle stamme frå omsetning av ei stor mengde narkotika i Østfold i perioden 2006 til 2009, opplyser politiadvokat Stian Moltke-Hansen Tveten.

Som følgje av etterforskinga vart ein person sikta for grov sjølvvasking ved å ha skjult kontantar som stamma frå narkotikaomsetning i ein periode på over ti år. Noko tid etter at siktinga vart teken ut i saka, fekk politiet tilbakemelding frå Noregs Bank om at det nøyaktige pengebeløpet var 1.998.000 kroner.

– Saka er no avgjord med ei påtaleunnlating for grov sjølvvask og inndraging av heile kontantbeløpet på 1.998.000 kroner, seier Moltke-Hansen Tveten.

Dei to mennene som fann pengane, vil få utbetalt finnarlønn, opplyser politiet.

