Rekordmange varemerkesøknader til Patentstyret i fjor

14.221 søknader kom frå utanlandske søkjarar, som dermed står for det meste av auken. Det betyr òg ny rekord for talet på søknader frå utlandet. Her fekk Patentstyret flest søknader frå USA, med 2.817.

– Dette betyr at norske bedrifter bør følgje nøye med og vere på vakt. Når fleire utanlandske selskap søkjer varemerkevern i Noreg, er det fordi dei finn den norske marknaden interessant. Det betyr òg at det er viktig at norske bedrifter sørgjer for sine eigne rettar, seier Patentstyrets direktør Kathrine Myhre i ei pressemelding.

3.921 av søknadene kom frå norske søkjarar. Dette er ein svak auke etter to år med nedgang, og her tronar søkjarar innan legemiddelindustrien og ølbryggjeri på toppen. I 2020 var talet på søknader frå privatpersonar lågare enn det har vore tidlegare, men søknader frå privatpersonar auka frå 9 til 13 prosent i 2021.

– Det er gledeleg at fleire privatpersonar sikrar rettane sine, men vi skulle gjerne sett ein auke frå norske selskap òg. Utanlandske søkjarar ser på Noreg som ein attraktiv marknad, og dette aukar konkurransen om marknadsposisjonar. Dersom trenden held fram, så kan det minske handlingsrommet til norske bedrifter i den norske marknaden, seier Myhre.

