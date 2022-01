100 millionar til å få ned straumrekningane i kommunale bustader

innenriks

– Regjeringa er oppteken av korleis auka straumprisar særleg rammar husstandar med låge inntekter. Gjennom Enova set vi derfor no i verk ei ordning for energitiltak i kommunale bustader i år. Det vil på sikt gi mindre energiforbruk og lågare straumrekningar for bebuarane, seier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i ei pressemelding.

Dei 750 millionane til Enova kom til gjennom budsjettforliket til regjeringa med SV. Målet med dei 100 millionane som skal brukast i 2022, er å ta tak i noko av potensialet for energioppgradering i kommunale bustader, noko som på sikt kan bidra til lågare straumrekningar for dei som bur i bustadene.

– Denne nye ordninga treffer dei hushalda med låge inntekter som bur i kommunale bustader, seier Eide.

(©NPK)