Bill Gates hyllar norsk leiarskap på helsefronten

innenriks

– Noregs støtte til nokre av dei mest effektive institusjonane innan global helse har vore avgjerande for den enorme framgangen vi har sett dei siste 20 åra, sa Bill Gates i innlegget tysdag.

Han talte til Noradkonferansen «Vendepunkt» og var i selskap med fleire innverknadsrike menneske.

– Det har vore ei ære å jobbe saman med dykk for å få fart på vaksineinnsatsen rundt om i verda, spesielt no under pandemien, sa han.

Gates brukte òg innlegget sitt til å understreke at verda må vere betre førebudd til neste pandemi:

– Vi har sett korleis smittebølgjer har tvinga samfunn til å stengje ned, skadd lands økonomiar og kasta millionar tilbake i fattigdom. Dei negative konsekvensane av pandemien har ramma allereie sårbare befolkningar uforholdsmessig hardt.

Norad-direktør Bård Vegar Solhjell set pris på lovorda frå Gates.

– Det er sjølvsagt oppmuntrande at ein som Bill Gates rosar norsk innsats på viktige globale felt. Og du skal ikkje sjå bort frå at rosen er fortent, seier han.

(©NPK)