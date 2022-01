E6 på Helgeland blir bygd ut

innenriks

Det er snakk om strekningane E6 Flyum-Lille Majavatn og E6 Trøndelag grense-Majahaugen, opplyser Samferdselsdepartementet i ei pressemelding.

Strekningane skal etter planen opnast for trafikk hausten 2024.

– Eg er veldig glad for at dei to strekningane ned mot grensa til Trøndelag no skal byggjast ut. Det er blant dei siste delane av E6 Helgeland som står att før vi har ein trygg, trafikksikker og god veg på den lange strekninga opp mot Saltfjellet, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

E6 gjennom Helgeland har vore gjennom ei storstilt utbygging dei seinare åra. Når dei to strekningane står ferdig vil Statens vegvesen ha bygd 142 kilometer ny veg sidan oppstarten i 2015.

