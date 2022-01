EU-parlamentet vil skjerpe dyrevelferda under transport

innenriks

Det er EU-parlamentets mellombelse komité for vern av dyr under transport som står bak rapporten, skriv regjeringa i ei pressemelding.

Dyr som er ueigna til transport, blir likevel transporterte, og transportmidla er ikkje alltid eigna, heiter det i rapporten.

Den peikar òg på at mange dyr blir frakta under ekstreme temperaturar, lite plass i tranportrommet, med for lange køyretider og svikt i forsyninga av vatn og fôr.

Komiteen foreslår at EU-kommisjonen opprettar eit strengare regelverk, med forbetra tilsyn. Det blir mellom anna foreslått at det blir gjort videoopptak under lasting og lossing, og dessutan eit forbod mot å transportere dyr når temperaturen er lågare enn 5 grader eller høgare enn 30 grader.

(©NPK)