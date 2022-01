innenriks

Over 7 prosent, eller rundt kvart 14. norske barn, har tilstandar som gir auka risiko for alvorleg influensa. Så langt denne sesongen har berre 8 prosent av desse barna fått influensavaksine, opplyser FHI, som viser til tal frå Beredskapsregisteret. Det er langt under målsetjinga om at 75 prosent av desse barna skal få influensavaksine.

Fleire land i Europa har no influensautbrot, noko som betyr at influensaepidemien i vinter framleis kan vere framfor oss, påpeikar FHI.

