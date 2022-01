FHI tilrår fjerde dose til personar med alvorleg svekt immunforsvar

innenriks

Så langt har berre om lag 6.000 personar av dei som treng det, fått ein fjerde dose, opplyser FHI.

Det er urovekkjande, meiner assisterande direktør Geir Bukholm i FHI. Han påpeikar at det er 75.000 brukarar av immunsupprimerande legemiddel i Noreg.

Personar som har alvorleg svekt immunforsvar på grunn av sjukdom eller bruk av immundempande behandling, har dårlegare respons på vaksinar. I tillegg er risikoen for å bli alvorleg sjuk høgare ved koronasmitte.

Ein del av desse pasientane vart derfor hausten 2021 tilrådd tre dosar koronavaksine som del av grunnvaksinasjonen. For denne gruppa blir dermed oppfriskingsdosen dose nummer fire, opplyser FHI.

Denne kan ein ta allereie tre månader etter tredje dose.

FHI har informert kommunane og spesialisthelsetenesta om kor viktig det er å gi denne gruppa rask tilgang til oppfriskingsdosen.

– Det er ikkje nødvendig med ei ny vurdering av fastlege eller spesialist, eller eit nytt vaksinebrev frå spesialisthelsetenesta for å få tilbod om oppfriskingsdose for denne gruppa. Pasientane kan bruke same dokumentasjon som sist, og kommunane skal vere klar over at det inneber at dei skal få tilbod om ein fjerde dose, seier Bukholm

(©NPK)