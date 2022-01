Frontfagsjef Jørn Eggum varslar høgare lønnskrav i år – i dag blir krava bestemt

innenriks

Men overfor Klassekampen slår Eggum likevel fast at dei ikkje får gjort noko med at fjorårets oppgjer vart ete opp av rekordhøge prisar.

I lønnsoppgjera er eitt forbund viktigare enn dei andre, nemleg Fellesforbundet, som organiserer dei såkalla frontfaga, altså arbeidarane i konkurranseutsett industri.

Tysdag vedtek forbundsstyret i LOs største forbund i privat sektor politikken sin for årets oppgjer. Forbundsleiar Jørn Eggum er klar på at auka kjøpekraft blir det viktigaste i år.

– Det er eit hårete mål i seg sjølv i dei tidene vi er inne i, seier han.

I praksis betyr det at lønnskrava må vere høgare enn den forventa prisstiginga. Det siste anslaget frå Statistisk sentralbyrå er at prisveksten i år vil bli 2,6 prosent.

Til VG søndag sa Eggum at det er tid for eit løft etter to år der LO berre har kravd å halde oppe kjøpekrafta. Eggum sa òg at regjeringa må ta meir av straumrekninga. Viss ikkje vil lønnskravet bli skrudd opp.

