Helsedirektoratet ber kommunar overta ansvaret for omstridd utlendingsinternat

innenriks

Etter ei rekkje saker knytt til Utlendingsinternatet på Trandum, legg Helsedirektoratet no opp til ei ny organisering av helsetilbodet for asylsøkjarane som ventar på å bli transporterte ut av landet. Det er det private firmaet Legetjenester AS som har hatt ansvaret sidan skipinga av internatet i 2004.

– Vi har fått Helsedirektoratet sitt utkast til rapport, men ser at vi har behov for meir underlag for å kunne følgje opp arbeidet. Eg kan ikkje per no tidfeste når vi har ei endeleg avgjerd klar, seier Ellen Rønning-Arnesen (Ap), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, til Nationen.

Einingsleiar for helsetenester i Ullensaker kommune, Dorte Brodersen, seier til avisa at dei har tilrådd ein ny modell, som blir finansiert via tilskot – til liks med modellen for fengselssektoren. Begge kommunane har delteke i arbeidet med forslaget til ny organisering og er positive til den nye modellen.

Noreg har i ei årrekkje vorte kritisert for forholda ved Trandum, både nasjonalt og internasjonalt. I 2019 hamna Legetjenester AS i søkjelyset etter at det kom fram at selskapet hadde ansvaret for at mora i familien Abassi vart sett på flyet til Istanbul i medvitslaus tilstand. Dei vart òg granska etter at ein 57 år gammal irakar døydde på Trandum.

– Helsetenestene på Trandum har ikkje på noko tidspunkt vore tilfredsstillande, seier leiar Pål Morten Andreassen i Tilsynsrådet for Trandum til avisa.

Dagleg leiar i Legetjenester AS, Gunnar Fæhn, skriv i ei teksmelding til Nationen at han ser fram til ei omorganisering av helsetenestene på Trandum, men at han ikkje ønskjer å utdjupe dette.

(©NPK)