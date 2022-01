Hurtigruten støttar kravet om norske lønns- og arbeidsforhold i norske farvatn

innenriks

Samtidig går reiarlaget inn for den strengaste linja: Kravet må gjelde alle skip som er innom meir enn éi hamn i Noreg.

– Då blir det likebehandling. Då får vi ein stor effekt på talet på norske sjøfolk og på verdiskapinga i Noreg, seier administrerande direktør Daniel Skjeldam i Hurtigruten Group til FriFagbevegelse.

Sist vår gjekk det såkalla Holmefjordutvalet inn for å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvatn og på norsk sokkel, men klarte ikkje å bli samd om kva utstrekning lovforslaget skulle ha. Skjeldam og LO argumenterte for at det skulle gjelde når skipa har vore innom meir enn éi hamn, medan andre ønskte at det skulle gjelde når skipa hadde vore innom fleire enn fire hamner.

– Då blir alt som det er i dag. Då blir det inga endring. Utanlandske skip er i gjennomsnitt inne i 4,1 hamner i Noreg. Skal dette lovforslaget ha nokon effekt, må det gjelde etter éi hamn. Sjølv om det dermed òg vil få konsekvensar for Hurtigrutens eigne ekspedisjonsskip, seier Skjeldam.

Ekspedisjonsskipa til Hurtigruten har i dag internasjonalt flagg og tariffesta lønns- og arbeidsvilkår forhandla fram saman med sjøfartsorganisasjonane.

I Hurdalsplattforma lova Støre-regjeringa å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvatn og på norsk sokkel. Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) har lova å sende lovutkast om dette på høyring før påske og leggje fram lovforslaget for Stortinget hausten 2022.

