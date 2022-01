Kjerkol: Naturleg å sjå på lettar i koronatiltaka

innenriks

– No toler vi meir smitte og då er det naturleg å sjå på lettar, og det gjer vi, seier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til TV 2.

Ho seier at regjeringa vil gjere ei grundig vurdering av heile den nasjonale tiltakspakken denne veka.

Talet på nordmenn som har fått tredje vaksinedose, blir høgare for kvar dag som går. Helsestyresmaktene seier at vaksinevernet er god mot omikronvarianten, som dessutan gir lågare risiko for alvorleg sjukdom.

– Det betyr at vi kan leve med betydeleg meir smitte i samfunnet utan at helsetenesta blir sprengd. Det peikar på veg ut, og det ønskjer vi alle saman, seier helseministeren.

Danske styresmakter kunngjorde tysdag at landet skal lette på alle koronatiltaka 31. januar. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil ikkje love at det same skjer her til lands, skriv VG. Seinast 1. februar vil det komme nyheiter om vegen vidare, seier han.

– Då vi gjorde reelle lettar 14. januar, varsla vi at vi ville la det gå to veker og ha ein full gjennomgang med opning for lettar undervegs, seier Støre.

(©NPK)