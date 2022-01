Mangel på hurtigtestar i fleire kommunar: – Reknestykket går ikkje opp

innenriks

– Reknestykket går ikkje opp sånn som stoda er no, seier kommuneoverlege Nina Kjenstadbakk-Steinkjer i Verdal til Trønder-avisa.

Ho kjem med eit døme på korleis det nye testregimet til styresmaktene slår ut:

– Om du har ein familie på fire der éin person er smitta, er det tre personar som skal ha elleve testar kvar, altså 33 til saman. Då seier det seg sjølv at det blir heftige mengder etter kvart.

Dei nye reglane som Helsedepartementet kom med måndag, inneber at nærkontaktar til folk som er koronasmitta, slepper karantene så lenge dei sjølvtestar seg dagleg.

Frå onsdag av skal kommunane dele ut dette gratis, ifølgje Helsedepartementet, men allereie då denne nyheita vart kunngjord, vedgjekk departementet at mange kommunar manglar testar.

Fryktar mange blir misfornøgd

Kommuneoverlegen i Verdal er usikker på om lageret dei har, held til neste gong dei får ny levering, og dei veit ikkje kor mange nye testar dei får då.

– Det er langt frå sikkert at alle som har krav på det, får eigentest. Det er nok mange som blir misfornøgd, seier Kjenstadbakk-Steinkjer.

Også i Steinkjer er uvissa stor. Kommuneoverlege Sunniva Rognerud meiner timinga for endringane ikkje kunne vore dårlegare.

– Det er viktig å få fram at dette er ein heilt rett og fornuftig endring. Men at det kjem no, når dei fleste kommunar har eit skrapa lager, gjer dette veldig krevjande, seier Rognerud til avisa.

– Knappleik

Fleire andre kommunar slit òg med å ha nok testar til alle. I Tromsø blir det innført avgrensingar.

– På grunn av mellombels knappleik på heimetestar på lagera til kommunen kan vi berre dele ut maks tre heimetestar til kvar og ein som hentar gratis heimetestar i Strandgata 41, opplyser Tromsø kommune i ei pressemelding.

Dei som ønskjer heimetestar utover desse tre, må kjøpe desse sjølv.

– I løpet av nær framtid ventar vi likevel ny leveranse av mange heimetestar som skal kunne etterkomme behovet her i Tromsø. Til så lenge må vi dessverre rasjonere utdelinga, heiter det.

Det er god testkapasitet på testsenteret på Sydspissen, blir det opplyst.

– Treng fleire

Også i Trondheim byrjar dei å gå tomme for hurtigtestar.

– Det er veldig lite testar i heile regionen vår no. Nokre av nabokommunane våre har allereie gått tomme. Vi er i ferd med å gå tom, seier kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim til Nidaros.

Han meiner det må ein kraftig auke av leveransar til for å imøtegå dei nye reglane. Frå natt til onsdag kan smittekarantenen for husstandsmedlemmer av koronasmitta bli erstatta med dagleg testing i opptil elleve døgn.

– Det er antyda at vi får ein del testar fredag. 200.000 testar. Men det held ikkje lenge i Trondheim viss alle husstandsmedlemmer skal kunne teste seg kvar dag for å gå på jobb, seier han.

Kjenne til mangel

Då regjeringa måndag kunngjorde endringane i testregimet, vedgjekk dei at det var mangel på testar fleire stader.

– Fleire kommunar har ikkje fått så mange testar på grunn av forseinka leveransar til landet. Samtidig er det mange kommunar som melder at dei både er klare for og har eit sterkt behov for å gå over til eit testregime som erstatning for karantene, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Ho meinte likevel det var godt grunnlag for å setje i verk endringane straks.

I eit skriftleg svar til Stortinget og KrFs Olaug Bollestad tysdag skriv Kjerkol at den vekefaste utkøyringa av testar vil auke frå denne veka av:

– Frå veke 3 til veke 8 vil det bli levert 50 millionar testar til nasjonalt lagar. I tillegg går føre seg ytterlegare innkjøp.

