Nav: Det har aldri vore fleire jobbar å velje mellom

innenriks

Nav-direktør Hans Christian Holte fortel at fleire bedrifter slit med å finne personar med rett kompetanse. I alt 484.000 stillingar vart kunngjorde. Det er 30 prosent meir enn i normalåret 2019.

– Eg trur eg vil seie at eg er aller mest overraska over kor fort arbeidsmarknaden henta seg inn igjen gjennom 2021, seier Holte til NRK.

Han seier han aldri hadde trudd at arbeidsmarknaden skulle bli rekordsterkt, året etter at pandemien braut ut. Også 2022 kan bli eit bra år for norske arbeidstakarar.

– Vi ventar at arbeidsløysa vil gå ytterlege noko ned. Det er veldig høg etterspurnad etter arbeidskraft no. Det er mange bedrifter som melder om problem med å få tak i personar med rett kompetanse, seier Holte.

(©NPK)