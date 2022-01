Oslo Børs i ferd med å hente seg inn

innenriks

Hovudindeksen på Oslo Børs var ned heile 3,45 prosent då handelsdagen var slutt måndag.

Innhentinga skjer etter at dei amerikanske aksjekursane først fall kraftig måndag, før ei usedvanleg sterk innhenting på Wall Street gjorde at dagen enda i pluss.

Blant dei mest omsette selskapa tysdag formiddag er det oppgang. Equinor er opp 0,9 prosent, medan Aker BP er opp 1,3. Nordic Semiconductor er opp heile 3,5 prosent, Kahoot er opp 5,3 og MPC Container Ships er opp 2,4.

Energisektoren er opp 1 prosent, sjømatsektoren er opp 0,8 og shipping er opp heile 2,8 prosent.

Oljeprisen er likevel ned 0,2 prosent ved 9.20-tida tysdag. Eitt fat nordsjøolje blir omsett for 86,84 amerikanske dollar.

Stor uvisse om kva den amerikanske sentralbanken Federal Reserve kjem til å gjere med rentepolitikken, blir av analytikarar peika på som ei av årsakene til nedgangen på måndag i USA.

Tysdag startar banken eit to dagar langt møte der det er venta at ein vil vedta ein rentebane som inneber at styringsrenta blir sett opp i mars.

Også nervøsitet knytt til Ukraina-krisa og bekymring for at ho skal føre til væpna konflikt mellom Russland og Nato, påverka handelen.

Dei same bekymringane prega børsane i Asia. Her både starta og enda handelen på tysdag med nedgang.

(©NPK)