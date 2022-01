Robert Mood: Oslo-besøket er ei tydeleg anerkjenning av Taliban

innenriks

– Dette er ei heilt tydeleg anerkjenning av Taliban. Dei blir henta til eit Nato-land der dei får møte utsendingar frå USA og EU. Slik viser Vesten at ein forheld seg til Taliban og anerkjenner at det er dei som kontrollerer Afghanistan, seier Robert Mood til Vårt Land.

Mood er tidlegare generalløytnant og FN-observatør i Syria. Han trur Taliban vil bruke Oslo-besøket for å styrke posisjonen i Afghanistan.

– Taliban vil openbert bruke dette som ein siger. Etter besøket kan dei reise tilbake og fortelje folket i Afghanistan at dei er lova meir humanitær hjelp og seie at det internasjonale samfunnet no anerkjenner at Taliban har kontroll, seier han.

Mood støttar heilhjarta opp om samtalane med tanke på den humanitære situasjonen i landet, men er kritisk til val av Oslo som møtestad. Han meiner Doha i Qatar hadde vore betre fordi det er meir nøytral grunn.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) avviser at Oslo-besøket er ei anerkjenning av Taliban, men forstår at folk reagerer.

– Vi har stor forståing for at mange synest det er vanskeleg og er kritiske til at vi arrangerer desse møta i Noreg. Dette gjeld særleg for dei som har mista sine kjære i Afghanistan, skriv ho i ein e-post.

