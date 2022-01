Slutt for «Allsang på grensen»

innenriks

– Alt har ein ende, og dei færraste TV-programma får like lang levetid som «Allsang på grensen». Når vi no vel å tenkje nytt, så gjer vi det med ei visse om at vi samtidig går ned «med flagget til topps». Vi lukkar «Allsang»-kapittelet med framleis gode sjåartal, og med ein avslutningssesong som kjem til å bli fantastisk, seier kanaldirektør Trygve Rønningen i TV 2 i ei pressemelding.

Ifølgje TV 2 har over 400 artistar opptredd på TV-programmet dei 15 sesongane som har gått sidan oppstarten i 2007.

Nær 300.000 personar har vore publikum på grasplenen på Fredriksten festning i Halden, opplyser kanalen.

