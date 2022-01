Stortinget krev 100.000 kroner tilbake frå tidlegare representant

innenriks

Thomsen sat på Stortinget frå 2005 til 2017. Etter fråtredinga fekk han over 800.000 kroner i etterlønn, skriv Dagens Næringsliv.

Ifølgje avisa hadde Thomsen oppgitt til Stortinget i etterlønnperioden at han var aktivt arbeidssøkjande og hadde lite inntekt, men han rapporterte ikkje om at han var einaste eigar og styreleiar for eit selskap som dreiv serveringsstad på Strømmen.

Etter at DN skreiv om saka tidlegare denne månaden, har Stortinget undersøkt saka, og den tidlegare representanten har no opplyst at han i september 2018 fekk utbetalt 100.000 kroner i utbytte medan han fekk etterlønn.

Stortingsadministrasjonen meiner det skulle vore avkorta, på bakgrunn av ei regelendring frå starten av året Thomsen fekk etterlønn. Han har ikkje svart på DNs førespurnader, men skriv i dialogen med Stortinget som avisa har fått innsyn i:

«Jeg vil selvfølgelig tilbakebetale feilaktige utbetalinger. Det har ikke vært min hensikt å tilegne meg ytelser som jeg ikke har rett på. Alle opplysninger om utbetalinger fra Guri Stova Strømmen as er offentlige og lett tilgjengelig på nett».

