Studie: Skulefrukt har liten påverknad på overvekt blant elevane

Forskarar på Universitetet i Agder (UiA) har gjennomført studien, som har vist at å ete frukt éin gong om dagen på skulen ikkje har påverka overvekta til elevane i noka særleg grad, skriv Nationen.

– Vi finn ingen effekt frå skulefruktordninga på vekta til elevane, verken positiv eller negativ, seier doktorgradsstipendiat Bente Øvrebø ved Institutt for idrettsvitskap og kroppsøving ved UiA.

Ho er ikkje overraska over funna og peikar på at det er veldig mykje som påverkar utviklinga av overvekt og fedme.

– Så det er litt søkt å tru at éin frukt eller grønsak i løpet av skuledagen skal ha mykje å seie, seier Øvrebø, som legg til at gratis skulefrukt likevel kan føre til eit betre kosthald over tid, og at dette kan ha ein god effekt på folkehelsa.

