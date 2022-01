Drapsdømde Makaveli Lindén kravd utlevert til Belgia

innenriks

Belgisk påtalemakt har kravd Lindén utlevert i samband med eit drap og eit ran som vart gjort i same tidsrom som då Lindén flykta gjennom landet etter drapet i Oslo, skriv NRK.

– Det er ein litt komplisert prosess. Vi fekk han utlevert frå Frankrike i si tid. Då vart han utlevert på bakgrunn av den norske saka. Så den prosessen som går no føre seg, er at vi må be franske styresmakter om løyve til at han blir sendt vidare til Belgia for rettsforfølging av dei to sakene der, seier politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt.

Svenske Lindén vart i 2020 dømd av Oslo tingrett til tvungen psykisk helsevern for drapet på Paltto.

