Emil (20) blir sendt til Baltikum for Nato: – Mamma er litt nervøs

– Mamma er litt nervøs på grunn av Russland og Ukraina. Ho følgjer ekstra godt med på det no. Men eg har prøvd å roe henne ned og sagt at det kjem nok til å gå heilt fint med oss, seier Emil Gustavsson (20) til NTB like før take off frå den militære flystasjonen på Gardermoen onsdag ettermiddag.

Saman med 150 andre skal han vere i beredskap i Litauen dei neste seks månadene, ikkje langt frå grensa til Kviterussland. Den spente situasjonen i regionen har ikkje gått upåakta hen.

– Det er jo akkurat i ein slik situasjon at vi treng oppdraget. Det viser ekstra godt kor viktig det er. Det er motiverande i seg sjølv, ein føler at ein gjer ein viktig jobb, seier Gustavsson.

Noregs hovudbidrag

Tidlegare i veka auka fleire Nato-land dei militære bidraga sine i regionen på grunn av spenninga mellom Russland og Ukraina. Førebels har Noreg ikkje gjort det same, og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har vist til nettopp det norske bidraget i Litauen i staden.

Noreg har allereie vore til stades i landet i seks år for å bidra til avskrekking, men Nato-oppdraget har no fått auka relevans.

– Litauen opplever ein endå meir alvorleg situasjon enn det vi gjer her heime, så det er jo ein grunn til at dei ønskjer å ha Nato-styrkar i landet. Nettopp for å forhindre at situasjonen spissar seg til ytterlegare. Det vil først og fremst gjere situasjonen til befolkninga i Litauen tryggare, seier sjef Pål Berglund for Brigade nord.

Han er på plass på flyplassen for å sende soldatane av garde. Mange av dei som reiser ut denne gongen, er svært unge og har nettopp gjennomført førstegongsteneste.

– Eg forstår at dei der heime er bekymra. Dei bryr seg om sine. Vi roar dei med den informasjonen vi har, om at trusselbiletet for styrken ikkje har endra seg vesentleg. Det viktige for oss er å vite at dei er godt førebudde. Eg er veldig trygg på dei som reiser ut, seier han.

– Spent situasjon

Dei norske soldatane er del av ein tyskleidd bataljon som også består av nederlendarar. Dei avløyser eit anna norsk kompani og blir sjølv avløyst i august.

– Vi merkar veldig tydeleg at det er ein spent situasjon. Vi følgjer jo med. Men det blir òg tydeleg kor viktig det er at vi er der. Berre det å vere der, har ein roande effekt, seier Endre Saurstrø, styrkesjef for soldatane som no reiser ned til Litauen.

Kvardagen i den litauiske leiren består av trening og øvingar, og dessutan å vere i beredskap. Skulle det mot tru bli krig i Litauen, inngår dei i planane for å forsvare landet.

– Vi har snakka om situasjonen mellom Russland og Ukraina, og vi har snakka om formålet med oppdraget og grunnen til at vi blir sendt ut. Og vi har oppmoda folk til å følgje med på situasjonen sjølv. Men oppdraget vårt er det same uansett, seier han.

For 20 år gamle Emil Gustavsson blir det ei heilt ny oppleving.

– Eg synest det verkar spennande. Og slik eg har forstått det, så er det ikkje nokon fare for oss.

