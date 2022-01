innenriks

– At dei yngre, som det har vore vanskeleg å nå i vaksinesentera, no kjem til apoteka for å ta vaksinen, er veldig positivt, seier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Ifølgje foreininga får no 1.500 personar dagleg koronavaksinen sin i eit apotek.

Ved 160 apotek i 55 kommunar i landet, blir det gitt vaksinar.

– Vi ser òg at det er ein del som vel å ta første dose når det har vorte mogleg å vaksinere seg i apotek, seier Andresen.

