Frp krev at utanriksministeren gjer greie for Taliban-besøket i Stortinget

innenriks

– Vi forlanger at utanriksministeren kjem til Stortinget. Det er mange uavklarte spørsmål rundt dette svært omstridde besøket som vi må få svar på. Frp vil ha ein gjennomgang av heile saka, seier Frp-leiar Sylvi Listhaug (Frp) i ei pressemelding.

Listhaug meiner det er uhøyrt at Stortinget ikkje vart orientert i forkant av besøket.

– Regjeringa har visst i fjorten dagar kven som skulle komme til Noreg. Dette var òg før møtet i den utvida utanrikskomiteen der regjeringa ikkje fortalde om desse forhandlingane. Eg set òg spørsmålsteikn ved om korleis er det mogleg at statsministeren i landet ikkje hadde oversikt over kva terroristar som kom til Noreg som representantar for Taliban, seier Listhaug.

Ho ønskjer òg at Huitfeldt forklarer for Stortinget kvifor Ap og Sp i det heile tok initiativ til Taliban-møta.

– Det naturlege ville vore at det internasjonale samfunnet tok eit slikt initiativ og valde ein stad som ikkje bidreg til legitimering av ein terrororganisasjon, seier ho.

(©NPK)