Historisk partimåling for Raudt – fjerde størst i landet

innenriks

Raudt går opp 1,9 prosentpoeng og får ei oppslutning på heile 9,5 prosent i målinga, som er utført av Nortstat på vegner av Vårt Land.

– At eit parti så langt ut på venstre fløy er største opposisjonsparti til venstre for Ap, har vi aldri sett før, seier valforskar Bernt Aardal.

Raudt doblar dermed oppslutninga frå valet i haust, og dersom dette hadde vore valresultatet, ville partiet auka talet på stortingsrepresentantar frå 8 til 18.

Moxnes meiner Raudts solide auke kan skuldast standpunktet til partiet når det gjeld straumsituasjonen i Noreg.

– Raudt går i spissen for ein makspris på straum, slik at prisen på norsk vasskraft til folk og næringsliv i Noreg ikkje blir bestemd av den europeiske kraftsituasjonen. Skal det bli vanlege folks tur, trengst det ei sterk kraft til venstre, og stadig fleire ser at den krafta er Raudt, seier Moxnes til NTB.

På målinga fall både Ap (-1,9) og Sp (-1,3) til høvesvis 20,8 og 8,8 prosent. Høgre fossar på si side fram med 3,8 prosentpoeng til 27,1 prosent og er det soleklart største partiet i landet i denne målinga.

For resten av partia er oppslutninga som følgjer (med endringar frå førre måling i november i parentes): Frp 11,2 (+0,2), SV 8,5 (-0,8), Venstre 3,7 (-1,6), MDG 3,5 (-0,2), KrF 3,1 (-0,5), Andre 3,8 (+0,3). Feilmarginen er mellom 1,1 og 3,4 prosentpoeng.

(©NPK)