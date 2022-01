NRK-kartlegging: Fleirtal i Viken Arbeiderparti for å oppløyse storfylket

innenriks

Det går føre seg ein dragkamp internt i Viken Ap om Viken skal oppløysast eller bestå, og det heile skal avgjerast på fellesmøtet laurdag 5. februar veke.

NRK har gjennomført ei rundspørjing som altså viser at det ligg an til at dei gamle fylka Akershus, Østfold og Buskerud vil stå opp igjen.

Det vil i så fall gå imot det kunnskapsminister Tonje Brenna og utanriksminister Anniken Huitfeldt i Akershus Arbeiderparti ønskjer. Dei har saman med resten av styret i Akershus Ap gått inn for å behalde storfylket.

Men nær halvparten av Ap-laga i Akershus vil stemme for oppløysing til liks med partifellar frå Østfold og Buskerud, noko som vil medføre klart fleirtal, ifølgje NRKs kartlegging.

