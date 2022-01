Stoltenberg: – Jo lenger tiltaka blir behaldne, jo lenger varer epidemien

innenriks

– Jo lenger tiltak blir behalde, jo lenger varer epidemien, seier FHI-direktør Camilla Stoltenberg i ei pressemelding.

FHI meiner at dei fleste koronatiltaka no kan trappast ned utan at det gir betydeleg auka sjukdomsbyrde.

– Vi seier dette no sjølv om vi står framfor ei betydeleg bølgje, fordi vi må erkjenne at det neppe er nokon veg utanom. Vi kan ikkje berre skyve epidemien framfor oss, for tiltaka har òg store ulemper, seier ho.

Spreiingsevna til omikronvarianten er så stor at ei betydeleg bremsing av epidemien vil krevje svært sterke tiltak over tid, opplyser FHI.

