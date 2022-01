Store koronalettar på trappene neste veke

innenriks

Etter det NTB forstår, ventar regjeringa no på dei siste faglege innspela frå Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI) og ekspertgruppa som blir leidd av økonomiprofessor Steinar Holden.

Ei avgjerd vil så bli teke i regjering neste veke.

Etter det NTB kjenner til, planlegg regjeringa betydelege lettar i koronarestriksjonane. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) går onsdag kveld òg langt i å stadfeste dette til TV 2.

– Vi har sagt at i starten på neste veke vil vi gjere ei vurdering på den samla tiltakspakken. Vi ser at vi toler meir smitte no. Så alle kan førebu seg på det, seier ho.

FHI tilrår nedtrapping

Det blir teke atterhald om at det faglege grunnlaget må vurderast grundig.

Men etter at FHI onsdag la fram ei ny risikovurdering, blir det rekna som overvegande sannsynleg at det vil vere rom for større lettar, får NTB opplyst.

I risikovurderinga tilrår FHI at dei fleste tiltaka mot epidemien gradvis kan trappast ned over kort tid.

FHI meiner vidare at tiltak for barn og unge bør fjernast først.

– Men vi meiner at vi bør ha noko tiltak for å bremse litt på den epidemien vi ser for oss no dei næraste vekene, seier FHIs direktør Camilla Stoltenberg til NTB.

– Kva type tiltak bør vi behalde?

– Det vil eg ikkje gå inn på heilt presist, men det er jo tiltak som vi kjenner godt.

Stoltenberg trekkjer likevel fram avgrensingar for store arrangement og bruk av munnbind som døme på tiltak som det kan vere aktuelt å halde på.

Samansett grunngiving

Bakteppet for den nye tilrådinga er samansett, forklarer Stoltenberg.

Ho viser for det første til at den norske befolkninga no har høg immunitet mot koronaviruset, både gjennom vaksinasjon og gjennom at mange har vore smitta.

– Ein annan viktig grunn er at denne varianten, omikron, som no dominerer fullstendig, spreier seg så raskt at ein del av dei tiltaka vi har hatt, særleg knytt til smittesporing og karantene, rett og slett ikkje verkar, seier Stoltenberg.

– Og så er det ein tredje grunn, og det er kanskje den aller viktigaste. Og det er at omikron, i alle fall i ei slik befolkning som vår, i lita grad gir alvorleg sjukdom.

I risikovurderinga påpeikar FHI samtidig at tiltaka kostar mykje, innskrenkar fridommen og for nokre grupper sannsynlegvis er verre enn epidemien ville vore.

Millionar kan bli smitta

FHIs modelleringar viser at smitten kan komme til å auke kraftig i nokre veker til. Toppen blir venta å komme i siste halvdel av februar eller første halvdel av mars.

Ifølgje anslaga kan tre–fire millionar menneske bli smitta i løpet av vinteren, og 12.000–13.000 må på sjukehus. Avhengig av tiltaksnivå kan det bli frå 25 til 300 nye sjukehusinnleggingar og mellom 40.000 og 125.000 nye smitta per dag, ifølgje FHI.

Men ifølgje Stoltenberg er det neppe nokon veg utanom: ei forlenging av tiltaka vil truleg berre bety at vi skyv problema framfor oss.

«Sterk bremsing av epidemien forskyver problemet ut i tid; det er i lengden vanskelig å unngå å bli smittet», skriv FHI.

Byrådsleiaren i Oslo krev svar

Byrådsleiar Raymond Johansen i Oslo er òg på banen onsdag og ber regjeringa om å opne samfunnet igjen.

– Det er veldig viktig å seie at folkehelse handlar om så mykje meir enn fråvær av sjukdom. No er det på tide å våge å ta liva våre tilbake. Veldig mange lever mykje strengare enn dei må. Folk treng å leve og møtast og vere saman, seier han til VG.

Johansen meiner at belastninga folk opplever no, først og fremst handlar om tiltaka, og ikkje om smitte.