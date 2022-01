innenriks

Den høge vindkraftproduksjonen både i Norden og i Tyskland bidrog til at kraftprisane sokk for andre veke på rad, skriv NVE i kraftsituasjonsrapporten sin for veke 3.

Nord-Noreg og Sverige fekk glede av det største prisfallet, med ein reduksjon på rundt 36 prosent i norske nordområde, og 39 prosent i dei svenske.

Dei sørlege delane av Noreg enda med den høgaste gjennomsnittlege vekeprisen i Norden, på 1,39 kr/kWh i område 1 og 2 og 1,37 kr/kWh i område 5.

(©NPK)