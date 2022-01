YS krev at påbodet om heimekontor blir oppheva

innenriks

– Slik koronapandemien no står, er det nasjonale påbodet om heimekontor for inngripande. Isolasjon i månad etter månad gir ei enorm belastning, både for arbeidstakarane, arbeidsgivarane og storsamfunnet, seier han.

Påbodet om heimekontor har vore viktig for å avgrense smitten og få bukt med pandemien, meiner han.

– Omikronvarianten har likevel vist seg å gi mindre sjukdom. Få er innlagde på sjukehus for behandling på grunn av covid, seier YS-leiaren.

Lokale styresmakter eller kvar enkelt verksemd bør sjølv vurdere behovet for heimekontor, meiner han.

(©NPK)