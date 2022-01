Etterspurnaden etter arbeidskraft stig

innenriks

Frå august til november vart det registrert ein vekst i talet på jobbar på 2 prosent. I same periode gjekk arbeidsløysa ned frå 4 til 3,5 prosent, melder SSB.

For fjerde kvartal i 2021 ligg arbeidsløysa på 3,4 prosent.

Den positive utviklinga i talet på jobbar starta i mai i fjor og heldt fram etter at samfunnet gradvis opna opp seinhaustes.

− Dei førebelse tala for desember viser det same biletet, med ein auke i talet på jobbar på 0,3 prosent, seier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarknad og lønn i SSB.

Frå august til november vart det 16.000 færre arbeidsledige og 25.000 fleire sysselsette personar. Arbeidsløysa er no tilbake på same nivå som før pandemien, men det er framleis rekordmange ledige jobbar.

I desember vart det innført nye tiltak og restriksjonar, noko som nok vil slå ut på årets tal, men det er uvisst kor mykje det vil bety.

(©NPK)