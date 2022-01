Fleire sjukepleiarar strauk på eksamen i desember

innenriks

Nokut opplyser at resultata frå deleksamenen til sjukepleiarstudentane i anatomi, fysiologi og biokjemi i desember viser at over halvparten av studentane får karakteren C eller betre.

Strykprosenten er likevel høgare. 25,2 prosent stryk, medan talet i 2019 var 19,7. Det er òg færre som får karakteren B, men elles er resten av karakterane på eit nivå ganske likt med før pandemien.

– Dette kan tyde på at pandemien ikkje har hatt den negative effekten på eksamensresultata som vi hadde frykta. Resultata skil seg ikkje vesentleg ut frå det vi såg før pandemien. Det vitnar om at både undervisarar og studentar har jobba hardt under dei krevjande forholda, seier Nokut-direktør Kristin Vinje.

(©NPK)