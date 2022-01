Her blir testane norske kommunar skrik etter pakka – mangel i minst ei veke til

innenriks

Det meiner i alle fall Helsedirektoratet, som i eit fagleg råd til regjeringa som vart levert førre veke, skriv at det ikkje ville vere mogleg å få nok PCR-testar til landet for å handtere omikronbølgen som no blir sloppe laus.

Innkjøpstider gjer at det ville vere umogleg å skaffe nok PCR-testar til å handtere smittebølgja i vinter, skriv direktoratet.

Det er derfor gjort endringar i testregimet, slik at ein stor del nordmenn ikkje lenger må ta ein PCR-test for å stadfeste positiv hurtigtest.

Langt større behov for testar

Det gjeld alle som har fått ein oppfriskingsdose, og dessutan dei som er fullvaksinerte eller har vore smitta dei siste tre månadene. Over 2,5 millionar har fått tre dosar.

I tillegg til at nærkontaktar no kan teste seg ut av karantene med daglege sjølvtestar, gjer det at det har vorte eit langt større behov for hurtigtestar.

Eit reknestykke som har vorte mykje omtalt, går på at ein familie på fire der éin er smitta, altså treng 33 hurtigtestar for å unngå karantene.

Oslo får halvparten av testane dei skulle fått

Fleire kommunar har varsla at det blir mangel på hurtigtestar og har innført ei prioritering av kven som skal få delt ut slike. For dei som ikkje får, er alternativet å kjøpe det privat for å sleppe unna karantene.

I Oslo kommune er det oppretta eit stort lager for sjølvtestar på Ensjø, som blir distribuert bydelar, etatar og andre verksemder omfatta av gruppene som er prioriterte for sjølvtestar.

Kommunen opplyser at det blir testmangel i minst ei veke til, sidan leveransane neste veke berre blir på 700.000 testar, mot dei rundt 1,5 millionane som var varsla frå Helsedirektoratet.

– Det er ein mangel på sjølvtestar, så vi følgjer dei prioriteringsreglane for utdeling vi har fått frå direktoratet, seier Geir A. Gundersen, leiar for infrastruktur, drift og logistikk i helseetaten, til NTB.

Prioriterer

Prioriteringslista er slik at dei som har symptom eller er nærkontaktar og også i samfunnskritiske eller -viktige yrke, vil få testar.

Når leveransen kjem opp på eit normalnivå, reknar Oslo med å kunne dele ut testar til alle som vil, ganske omgåande. Signala Oslo har fått, er at dei skal få nok testar frå veka som byrjar 7. februar.

– Vi håpar jo det, signala er at det skal komme. Då håpar vi at dette omfanget vil auke ganske fort, seier Gundersen.

Sjølve utdelinga av sjølvtestane seier han at går veldig bra. Det er oppretta fleire hentepunkt rundt om i bydelane. Oslo har i tillegg kjøpt inn i overkant av 1,6 millionar sjølvtestar på eige initiativ.

50 millionar testar

Situasjonen i Oslo er lik i mange kommunar. I Trondheim er det til dømes venta at kommunen vil få 200.000 hurtigtestar fredag. Dei forsvinn raskt viss nærkontaktar av smitta skal teste seg ut av karantene med daglege testar.

Helsedirektoratet skriv at det skal komme 50 millionar hurtigtestar til landet i januar og februar.

I tillegg til mangelen på hurtigtestar, meiner fleire at eit slikt testregime som i stor grad baserer seg på at folk testar og registrerer seg sjølv, vil gjere at langt mindre smitte blir fanga opp.

Det har òg vorte påpeika at ein positiv hurtigtest ikkje gir deg status som verna i koronasertifikatet.

