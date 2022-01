Huitfeldt møtte kongen like før ho testa positivt

innenriks

Det stadfestar Utanriksdepartementet overfor Aftenposten.

Utanriksministeren var torsdag til fast audiens på Slottet.

– Eg skulle av heile mitt hjarte ønskje at eg ikkje testa positivt same dag som eg hadde audiens hos kong Harald, dronning Sonja og kronprins Håkon. Eg testa meg i dag tidleg, og han var negativ, men testa meg igjen då eg fekk akutt hovudverk i ettermiddag, seier Huitfeldt til Aftenposten.

– Slottet vart varsla med éin gong. Som alle er eg redd for å smitte andre, seier ho.

Huitfeldt legg til at ho no inderleg håpar at ho ikkje har smitta kongen, dronninga eller kronprinsen. Ho fortel òg at ho hadde på munnbind og heldt avstand.

Sven Gjeruldsen, assisterande kommunikasjonssjef ved Det kongelege hoffet, opplyser til Aftenposten at kongeparet og kronprinsen no vil teste seg, i tråd med smittevernreglane.

Den positive testen betyr mellom anna at utanriksministeren ikkje kan reise til Beijing for å representere Noreg ved opningsseremonien til årets vinter-OL.

Det var ikkje stadfesta at Huitfeldt skulle dra til Beijing.

