Jehovas vitne blir nekta statsstøtte for 2021 – varslar anke

innenriks

I ei melding på nettsidene sine skriv Statsforvaltaren at dei har funne fleire brot på trussamfunnslova hos Jehovas vitne.

Dette etter ein gjennomgang av varslingar frå tidlegare medlemmer rundt eksklusjon og utstøtelse av medlemmer.

– Etter å ha fått varslingar frå tidlegare medlemmer rundt eksklusjon og utstøtelse av medlemmer har Barne- og familiedepartementet bede Statsforvaltaren i Oslo og Viken om å gjennomgå Jehovas vitnes eigne forklaringar og publikasjonar. I denne gjennomgangen har Statsforvaltaren avdekt fleire brot på trussamfunnslova, heiter det ifølgje Vårt Land.

Eksklusjonspraksisen inneber at medlemmer blir nekta kontakt med utmelde medlemmer. Dette meiner Statsforvaltaren strir med retten til fri utmelding og paragrafen i trussamfunnslova 2.

Vil anke

Til Vårt Land seier Jehovas vitne at dei er usamde i at dei bryt med lovverket og seier ingen blir tvinga eller pressa til å bli, eller til å halde fram med å vere med i Jehovas vitne.

Kommunikasjonsdirektør i det skandinaviske pressekontoret til Jehovas vitne, Fabian Fond, skriv i ein e-post til avisa at dei håpar ein ankeprosess vil gi trussamfunnet høve til å forklare kvifor «deres tro og religiøse praksis fullt ut respekterer andres rettigheter og frihet».

– Jehovas vitne er skuffa over Statsforvaltarens einsidige vurdering og avgjerd om å nekte statstilskot for 2021. Avgjerda vil bli anka, skriv Fond.

Ekskluderer barn

Statsforvaltaren viser òg til at trussamfunnet opnar for ekskludering av barn.

– Trussamfunnet opnar òg for å ekskludere døypte mindreårige. Det betyr at barn kan bli ekskludert dersom dei bryt reglane i trussamfunnet. Vi meiner dette er negativ sosial kontroll og krenkjer barns rettar, skriv Statsforvaltaren.

Statsforvaltaren viser til at Jehovas vitne fleire gonger har forsvart eksklusjonspraksisen.

– Trussamfunnet har detaljerte reglar for korleis medlemmene skal praktisere eksklusjon og sosial isolasjon overfor desse gruppene. Reglane blir kunngjorde medlemmene mellom anna via bøker og studieartiklar, skriv Statsforvaltaren.

– Vi har vurdert lovbrota som systematiske og forsettlege, og har derfor valt å nekte tilskot.

– Kjem ikkje til å endre praksis

Praksisen i Jehovas vitne har vore avdekt gjennom fleire profilerte saker, blant dei saka til Gry Helen Nygård, som vart ekskludert sidan domsutvalet til forsamlinga meinte ho hadde utført seksuell umoral.

Nygård har forklart at ho vart valdteken. Utestenginga gjer at ho ikkje får ha kontakt med barna sine, som framleis er medlem av trussamfunnet.

Saka har vore behandla i både tingretten og lagmannsretten, og i sistnemnde domstol vann Nygård fram. Jehovas vitne anka i september dommen til Høgsterett, som har vedteke å behandle saka.

Nygård seier til Østlandets Blad at ho ikkje er overraska over Statsforvaltarens konklusjon. Ho tviler på at dei vil endre praksis.

– Nei, det vil ikkje skje. Då må trussamfunnet sentralt sjå på praksisen, som igjen vil bli førande for mellom anna Noreg. Det er lov å håpe, men det vil nok ta tid viss noko i det heile blir endra på, seier ho.

14 millionar kroner

I 2019 meinte Statsforvaltaren at Jehovas vitne kunne få statsstøtte, sjølv om dåverande barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) bad om ein gjennomgang av støtta.

Jehovas vitne fekk den gong 14,5 millionar kroner i støtte for 12.566 medlemmer.

Etter utrekningar basert på eit medlemstal på 12.686 skulle dei fått 16.618.660 kroner i statsstøtte i 2021, skriv Nettavisen.

(©NPK)