Kraftige vindkast venta i Sør-Noreg

I Agder er det torsdag venta kraftige vindkast frå vest til nordvest, lokalt 25–28 meter i sekundet. Utover kvelden vil vinden minke, skrivmeteorologane.

For områda Åna-Sira, Obrestad, Fedje, Måløy, Karmøy og Ytre Skagerrak i Sør-Noreg blir det tilrådd at ein vurderer å la båten liggje, og dessutan at ein ikkje dreg ut i småbåtar. Bølgjene i områda varierer frå å vere middels til svært høge grunna vindkast.

Natt til fredag vil det dannast eit polart lågtrykk i havområdet vest for Troms. Fredag morgon er posisjonen usikker men blir venta å treffe mellom Lofoten og Tromsø, ifølgje meteorologane.

Full storm på Vestlandet

Det blir òg venta kraftig vind først kommande helg. Laurdag melder meteorologane nordvest full storm på Vestlandet sør for Stad og Sunnmøre.

– Det er venta lokalt kraftige vindkast på 30–37 meter i sekundet, med moglegheit for svært kraftige vindkast på 38–43 meter i sekundet. Vinden er først venta å auke i Rogaland, og utover laurdagskvelden òg i Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre. Det blir tilrådd å sikre lause gjenstandar og unngå unødvendig ferdsel på utsette stader, skriv dei.

Austafjells blir det òg venta mykje vind. Frå laurdag ettermiddag til søndag morgon blir det venta kraftige vindkast frå nordvest, 22 til 27 meter i sekundet.

Stor snøskredfare

Samtidig skriv Varsom.no at det er stor fare for snøskred i Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane, Jotunheimen, Indre Sogn, Voss og Hardanger frå torsdag til og med laurdag.

Dei tilrår at ein unngår område der vinden dannar ustabile fokksnøflak

