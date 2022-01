Mehl tek Utlendingsnemndas Afghanistan-avgjerd til etterretning

innenriks

Utlendingsnemnda (Une) varsla torsdag at den mellombelse stansen i utreiseplikta blir oppheva, og at sakene igjen skal behandlast. Det skjer same veke som Taliban var i Noreg for møte.

– Det er ingen samanheng mellom Unes avgjerd om å ta opp att behandlinga av søknader om vern frå Afghanistan og samtalane med Taliban, seier Mehl til NTB.

– Det er utlendingsstyresmaktene som avgjer om ein asylsøkjar har rett til vern i Noreg. UDI og Une gjer konkrete vurderingar i kvar enkelt sak, i tråd med gjeldande regelverk og dei internasjonale forpliktingane våre. Eg tek Unes avgjerd til etterretning og overlèt til dei å gjere greie for avgjerda si, seier justis- og beredskapsministeren.

