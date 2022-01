Oslofjordtunnelen opnar for tungtrafikk heile døgnet

innenriks

Etter brannen i tunnelen i mai 2017, der ein tungbil lasta med papir tok fyr, innførte Vegdirektoratet køyreforbod for køyretøy over 12,5 meter i dei mest trafikkerte periodane. Seinare vart det endra til å gjelde køyretøy over 32 tonn.

I rushtida morgon og ettermiddag har tungbilane dermed anten køyrt om Oslo eller måtta bruke ferjesambandet mellom Moss og Horten.

Men no er det bokstaveleg talt lys i tunnelen etter at Statens vegvesen no fjernar restriksjonane frå og med 2. februar og opnar Oslofjordtunnelen for alle køyretøy heile døgnet.

Ifølgje Statens vegvesen er det lagt inn ei rekkje nye tryggingstiltak i tunnelen, som mellom anna ny ventilasjon, oppgradering av kameraovervakinga og nye evakueringslys.

Brannvesenet på begge sider av tunnelen – og dessutan Vegtrafikksentralen – er òg betre rusta for å handtere ein brann, og alle nødetatar har øvd spesielt på å hanskast med ein brann i Oslofjordtunnelen.

