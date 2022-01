Politiet hadde mindreforbruk også i 2021

innenriks

– Pandemien har hatt store konsekvensar for aktiviteten til politiet i 2020 og 2021. Vi ser at pandemien framleis fører til lågare aktivitet i samfunnet, avgrensar tilgangen vår på materiell og utfordrar evna vår til å gjennomføre planlagde aktivitetar. Det gir store utslag på fjorårets rekneskap, seier Roger Bjerke, direktør for styringsavdelinga i Politidirektoratet, i ei pressemelding.

– Undervegs i 2021 viste prognosen at mindreforbruket truleg ville bli betydeleg større enn tidlegare år, og det vart då gjort grep for å omdisponere ein del midlar, seier han.

Politiet drog òg med seg eit mindreforbruk på 660 millionar kroner inn i 2021 frå 2020.

– Det er viktig at vi finn dei rette tiltaka både for å redusere mindreforbruket vi trekkjer med oss frå år til år, og som gir oss ei endå betre oppfølging av drifta i etaten, kommenterer Bjerke.

