Regjeringa tilbyr reindriftseigarane 168 millionar kroner

innenriks

I tilbodet ligg det fire hovudprioriteringar, ifølgje regjeringa: Direkte tilskot, varetaking av areala til reindrifta, klimatilpassing og beredskap, og dessutan infrastrukturtiltak.

– Regjeringa vil føre vidare vektlegginga av næringsretting og tilrettelegging for dei som har reindrift som hovudverksemd. Forhandlingsutvalet for staten foreslår derfor ein auke av ramma for dei direkte tilskota, lyder det frå regjeringa.

Dei påpeikar at det igjen er beitekrise i delar av Finnmark og Nordland, noko dei meiner synleggjer betydninga av klimatilpassing og beredskap.

– Forhandlingsutvalet for staten foreslår å styrkje beredskapsfondet, både i avtalen for 2022/2023 og gjennom omdisponering av midlar i 2022, skriv regjeringa.

(©NPK)