Statsforvaltaren seier nei til vaksinekrav offshore

For to veker sidan varsla Aker BP at dei ville innføre krav om at tilsette som skulle jobbe offshore måtte ha koronavern, altså vere vaksinerte og ha koronasertifikat.

No har Statsforvaltaren i Rogaland konkludert med at det ikkje er medisinsk grunnlag for kravet, skriv E24.

– Vi er fornøgd med at styresmaktene no har konkludert og gjort tydeleg dette, seier 1. nestleiar Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi.

Forbundet var svært kritisk til at Aker BP ikkje hadde konferert med klubb eller verneteneste i forkant av avgjerda.

